По стопам Ким Чен Ына: в оккупированном Донецке бюджетников заставили выложить из бумаги гигантский портрет Захарченко (фото)
10:14, 25 апреля 2018Общество
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Чтобы выложить портрет боевика, на стадионе собрали 900 человек.
Боевики готовятся к праздникам, сгоняя на стадион людей / Facebook журналист Денис Казанский
В оккупированном Донецке бюджетников заставили выложить из бумаги гигантский портрет главаря боевиков Александра Захарченко.
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Соответствующее фото опубликовал в своем Facebook журналист Денис Казанский.
"В Донецке к праздникам на стадионе "Олимпийский" бюджетников дрессируют выкладывать из листов бумаги портрет Захарченко. Наш Ким Чен Ын!", - написал журналист.
В подписи к фото указано, чтобы выложить портрет боевика, на стадионе собрали 900 человек.
Как сообщал УНИАН, ранее в сети высмеяли странное фото из магазина в Луганске. Как указывает информация на ценнике, товар "Апельсины Египет" был сделан в "ЛНР".
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