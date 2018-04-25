По стопам Ким Чен Ына: в оккупированном Донецке бюджетников заставили выложить из бумаги гигантский портрет Захарченко (фото)

Чтобы выложить портрет боевика, на стадионе собрали 900 человек.

В оккупированном Донецке бюджетников заставили выложить из бумаги гигантский портрет главаря боевиков Александра Захарченко.

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Соответствующее фото опубликовал в своем Facebook журналист Денис Казанский.

"В Донецке к праздникам на стадионе "Олимпийский" бюджетников дрессируют выкладывать из листов бумаги портрет Захарченко. Наш Ким Чен Ын!", - написал журналист.

В подписи к фото указано, чтобы выложить портрет боевика, на стадионе собрали 900 человек.

Как сообщал УНИАН, ранее в сети высмеяли странное фото из магазина в Луганске. Как указывает информация на ценнике, товар "Апельсины Египет" был сделан в "ЛНР".