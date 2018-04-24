НАБУ по подозрению в получении взятки задержало судью Голосеевского райсуда Киева Новака
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро по подозрению в получении взятки задержали судью Голосеевского райсуда Киева Андрея Новака и бывшего судью этого же суда Александра Билыка.
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Об этом сообщает Судебно-юридическая газета. В сообщении сказано, что «у судьи Андрея Новака был изъят боевой пистолет, а у Александра Билыка, по предварительным данным, - кокаин».
Отмечается, что судья Новак недавно начал проходить квалификационное оценивание. Сдал экзамены, но до стадии собеседования еще не дошел.
Что касается Билыка, то 5 сентября 2017 года Высший совет правосудия отказал ему во внесении представления на назначение судьей бессрочно. 1 февраля 2018 года Кассационный административный суд в составе Верховного суда оставил решение ВСП в силе.
Как сообщал УНИАН сегодня на сайте НАБУ появилась информация, что детективы бюро разоблачили судью Голосеевского райсуда столицы в момент получения им части неправомерной выгоды в размере тысячи долларов. Также был разоблачен посредник, которым оказался судья этого же суда в отставке.
По данным НАБУ судья вымогал и получил от посредника деньги за удовлетворение гражданского иска в пользу истца о восстановлении его на работе и выплате ему компенсации в размере 1,5 млн грн. Свои «услуги» судья оценил в $8 тыс., которые передавались ему тремя траншами. Судья был задержан в момент передачи последней сумы.
Судью и посредника задержали по подозрению в совершении преступления, квалифицированного по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса ("получение взятки").