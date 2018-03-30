НАБУ: дисциплинарные проступки Холодницкого не характеризуют работу САП

Сейчас в работе НАБУ находятся почти 500 производств, процессуальное руководство в которых осуществляется прокурорами САП.

Вероятные дисциплинарные проступки заместителя генерального прокурора Украины - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого не характеризуют в целом работу органа, который он возглавляет.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального антикоррупционного бюро на странице в Facebook.

"Подчеркиваем, что обнаруженные признаки вероятных дисциплинарных проступков и нарушений в действиях Руководителя САП никоим образом не характеризуют работу возглавляемого им органа", - говорится в сообщении.

Читайте такжеХолодницкий: на записях из моего кабинета есть нецензурная лексика, но нет эпизодов вымогательства взяток

Отмечается, что нынешняя ситуация не останавливает сотрудничество детективов с прокурорами САП.

"Ситуация, которая сложилась вокруг руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, не останавливает сотрудничество детективов с процессуальными руководителями в уголовных процессах, которые расследует НАБУ", - подчеркнули в ведомстве.

По информации НАБУ, сейчас в работе детективов бюро находятся почти 500 производств, процессуальное руководство в которых осуществляется прокурорами САП.

Как сообщал УНИАН, ряд СМИ ранее написали, что НАБУ и Генпрокуратура несколько недель прослушивали кабинет Холодницкого. Руководитель САП позже подтвердил, что нашел у себя в офисе прибор, похожий на прослушивающий.

27 марта Луценко подтвердил, что Генпрокуратура и НАБУ проводили следственные действия в отношении Холодницкого.

Сегодня, 30 марта, Луценко и Сытник обратились в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением о снятии Холодницкого с должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По сообщению пресс-службы Генпрокуратуры, дисциплинарные жалобы о совершении Холодницким дисциплинарных проступков составлены по фактам, выявленным во время уголовного производства, которое расследуется НАБУ совместно с ГПУ.

Сытник в интервью ZN.UA заявил, что следователям НАБУ периодически поступала информация о некоторых странных и непонятных действиях руководителя САП и отдельных прокуроров. Он отметил, что в НАБУ долгое время не было доказательств относительно Холодницкого, но в одном из дел удалось получить «конкретную информацию, которая подтвердила наши худшие подозрения». «В деле о хищениях в Одесской мэрии. Так вот, мы получили информацию и поняли, что пускать ситуацию на самотек недопустимо», - сказал Сытник. Зарегистрировали производства работники Генеральной прокуратуры, поскольку надзорным прокурором НАБУ является именно Холодницкий.

Также Сытник сообщил, что речь идет о делах «по заявлению и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун по факту предложения ей неправомерной выгоды; деле, которое касается фирмы "Золотой мандарин", которую связывают с народным депутатом Логвинским (Георгий Логвинский, фракция «Народный фронт»); расследований, связанных с е-декларациями высших должностных лиц; расследований, связанных с бизнес-интересами владельца крупного агрохолдинга. Сложно представить, что бы мы могли услышать, если бы записи велись не четыре недели, а четыре месяца».

Сытник отметил, что на записях, сделанных в кабинете Холодницкого, содержатся данные о «сливе информации относительно обысков, которые готовятся, тем людям, у которых эти обыски должны были проводиться, о давлении на определенных должностных лиц для принятия ими определенных решений».

«На определенном этапе коллеги из Генеральной прокуратуры предложили нам объединить усилия, чтобы получить доказательства. Мы согласились, понимая, что в данном случае такое сотрудничество является необходимым и обоснованным. Если бы мы закрыли глаза на известные нам факты, то стали бы соучастниками незаконных действий», - отметил он.