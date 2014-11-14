В харьковском пабе "Стена" взорвалась пластиковая бомба - СБУ

Об этом говорится в видеокомментарии чиновника, распространенном пресс-службой Харьковской облгосадминистрации.

"Мы знаем, что эти мины применялись еще в советское время, и они есть на территории Российской Федерации", - сказал Пивовар.

Он также сообщил, что аналогичное взрывное устройство было изъято при задержании диверсионной группы т.н. "Харьковских партизан", которая готовила взрывы в канун выборов в Верховную Раду.

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"Мы знаем лиц, которые их (взрывчатку - ред.) доставляли и принимали участие в предыдущих террористических актах. Я твердо уверен: мы знаем, кого мы ищем, мы знаем, кто их доставлял, кто вдохновляет на это преступление ", - сказал Пивовар.

Напомним, 9 ноября в 21.45 в рок-пабе на ул. Рымарской в Харькове произошел взрыв в результате которого пострадали и были госпитализированы 11 человек. По факту происшествия начато уголовное производство по ч.2 ст.258 УК (террористический акт, повлекший тяжкие последствия)