"Дыра 4*4 см": в больнице Днепра спасают жизнь морпеха с пробитой грудью

14:49, 20 апреля 2018
Общество
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Врач рассказал о состоянии морпеха / фото inshe.tv

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главврач областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

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"Дмитрий, 21 год, мечтал увидеть мир. Матрос ВСУ. Ранен в районе села Пикузы. Дыра 4*4 см в правой половине грудной клетки. Поломаны 9, 10, 11 ребро справа, отростки грудных позвонков", - говорится в его сообщении.

Также главврач рассказал, что у бойца сильное кровотечение, медики несколько часов ушивали раны легкого.

Как сообщалось, 20 апреля в больнице имени Мечникова в Днепре в результате тяжелого ранения скончался боец полка "Азов" Евгений Хоменко с позывным "Подгон". 

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Теги: #Днепр#больница#морпех