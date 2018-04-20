"Дыра 4*4 см": в больнице Днепра спасают жизнь морпеха с пробитой грудью
14:49, 20 апреля 2018Общество
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У матроса поломаны ребра, также у него сильное кровотечение.
Врач рассказал о состоянии морпеха / фото inshe.tv
В областную больницу им. Мечникова доставили 21-летнего матроса Вооруженных сил Украины.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил главврач областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.
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"Дмитрий, 21 год, мечтал увидеть мир. Матрос ВСУ. Ранен в районе села Пикузы. Дыра 4*4 см в правой половине грудной клетки. Поломаны 9, 10, 11 ребро справа, отростки грудных позвонков", - говорится в его сообщении.
Также главврач рассказал, что у бойца сильное кровотечение, медики несколько часов ушивали раны легкого.
Как сообщалось, 20 апреля в больнице имени Мечникова в Днепре в результате тяжелого ранения скончался боец полка "Азов" Евгений Хоменко с позывным "Подгон".
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