"Дыра 4*4 см": в больнице Днепра спасают жизнь морпеха с пробитой грудью

У матроса поломаны ребра, также у него сильное кровотечение.

В областную больницу им. Мечникова доставили 21-летнего матроса Вооруженных сил Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главврач областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

Читайте такжеВ больницу Днепра вертолетом доставили раненых в Бердянске полицейских, медики прогнозов не дают (видео)

"Дмитрий, 21 год, мечтал увидеть мир. Матрос ВСУ. Ранен в районе села Пикузы. Дыра 4*4 см в правой половине грудной клетки. Поломаны 9, 10, 11 ребро справа, отростки грудных позвонков", - говорится в его сообщении.

Также главврач рассказал, что у бойца сильное кровотечение, медики несколько часов ушивали раны легкого.

Как сообщалось, 20 апреля в больнице имени Мечникова в Днепре в результате тяжелого ранения скончался боец полка "Азов" Евгений Хоменко с позывным "Подгон".