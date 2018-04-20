"Душа компании": в больнице Днепра скончался раненый боец полка "Азов" (фото)

Военный служил в гаубичном дивизионе полка "Азов".

20 апреля в больнице имени Мечникова в Днепре в результате тяжелого ранения скончался боец полка "Азов" Евгений Хоменко с позывным "Подгон".

20-летний военный служил в гаубичном дивизионе полка "Азов". Об этом сообщает пресс-служба полка.

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"Подгон" был родом из Вольногорска Днепропетровской области. В ряды полка стал в 19-летнем возрасте, в ноябре 2016 года. Он был наводчиком гаубицы.

"Он был "душой компании", никогда не имел недругов и врагов", - вспоминают "азовцы".

Как сообщал УНИАН, с начала суток украинскими военными зафиксировано 8 прицельных обстрелов со стороны боевиков, которые в нарушение Минских соглашений применяли запрещенные образцы вооружения.