"Душа компании": в больнице Днепра скончался раненый боец полка "Азов" (фото)
14:31, 20 апреля 2018Война
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Военный служил в гаубичном дивизионе полка "Азов".
Бойцу было 20 лет / фото azov.press
20 апреля в больнице имени Мечникова в Днепре в результате тяжелого ранения скончался боец полка "Азов" Евгений Хоменко с позывным "Подгон".
20-летний военный служил в гаубичном дивизионе полка "Азов". Об этом сообщает пресс-служба полка.
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"Подгон" был родом из Вольногорска Днепропетровской области. В ряды полка стал в 19-летнем возрасте, в ноябре 2016 года. Он был наводчиком гаубицы.
"Он был "душой компании", никогда не имел недругов и врагов", - вспоминают "азовцы".
Как сообщал УНИАН, с начала суток украинскими военными зафиксировано 8 прицельных обстрелов со стороны боевиков, которые в нарушение Минских соглашений применяли запрещенные образцы вооружения.
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