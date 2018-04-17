В украинских тюрьмах снизилась смертность

По статистике, с начала этого года количество погибших составляет 145, что на 31 человека меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

По состоянию на 17 апреля 2018 года в учреждениях Государственной уголовно-исполнительной службы Украины погибло 145 человек, что на 31 человека меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления Генеральной прокуратуры по надзору за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным производствам и других мер принудительного характера в местах несвободы Вячеслав Свирец.

"В 2018 году на сегодняшний день, на 17 апреля, мы имеем 145 умерших в системе против 176 на 17 апреля 2017 года", - заявил он.

По его словам, в предыдущие годы наблюдался рост смертности в системе.

"Вы помните пресловутый "закон Савченко", благодаря которому значительно уменьшилось, более чем на 10 тысяч население тюрем в 2016 году. И вместе с тем мы постоянно наблюдали рост смертности. Это связано с различными факторами - с предоставлением медицинской помощи, с некачественным предоставлением, с несвоевременным вывозом в гражданские больницы. В 2017 году неустанно продолжался рост смертности", - сказал Свирец.

В то же время заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышев отметил, что в целом в прошлом году погибло более 500 человек. "За прошлый год немногим более 500 умерло в системе. Среди них - около 60 человек совершили самоубийство", - добавил он.