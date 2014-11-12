В освобожденном от боевиков Артемовске 19-летняя девушка взорвала гранату и убила двух мужчин
00:20, 12 ноября 2014Общество
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В освобожденном от боевиков Артемовске 19-летняя девушка взорвала гранату в салоне автомобиля, в результате чего погибли двое мужчин.
Артемовске 19-летняя девушка взорвала гранату и убил двух мужчин / фото пресс-службы МВД Сумской обл.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Украины в Донецкой области
"Водитель от полученных травм скончался на месте, пассажир - в больнице. Девушка получила тяжкие телесные повреждения с травматической ампутацией руки", - говорится в сообщении
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Следственный отдел Артемовского горотдела милиции проводит расследование инцидента по двум статьям Уголовного Кодекса Украины - умышленное убийство и умышленное тяжкое повреждение. Происхождение боеприпаса устанавливается.
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