Пятница, 13-ое: что нельзя делать в этот "черный" день

Пятница, 13-го, - распространенный благодаря численным суевериям миф, по которым именно в этот день следует быть постоянно начеку, готовым к любым неприятностям и стараться остерегаться всяческого рода неудач.

Пятница, 13-е, - мистическая дата, которой боятся многие суеверные люди. Считается, что в этот день следует быть особо осторожным, поскольку человека могут подстерегать неудачи и неприятности.

Исследователи считают примету пятницы 13-го относительно недавним явлением, возникшим где-то на рубеже XIX-XX веков из слияния двух действительно древних суеверий: о неблагоприятности пятницы и числа 13.

По старым поверьям, именно в этот день на шабаш слетаются ведьмы, поэтому в ночь на пятницу 13-го лучше не находиться вне дома.

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Известные события, произошедшие в пятницу, 13-го

13 декабря 1907 года — крушение на скалах семимачтовой шхуны "Томас У. Лоусон" — крупнейшего корабля своего класса (корабль окончательно пошёл ко дну во втором часу пополуночи 14 декабря). Что особо примечательно, корабль был назван в честь уже упомянутого автора книги "Пятница, тринадцатое".

13 ноября 1942 года — "Битва в пятницу, 13-го", морское сражение в ходе Битвы за Гуадалканал. Закончилось сокрушительным поражением союзников.

13 июня 1947 года — на Голубом хребте в Западной Виргинии (США) разбился авиалайнер Douglas C-54, в результате чего погибли 50 человек.

13 мая 1949 года — близ Новосибирска разбился авиалайнер Ил-12, в результате чего погибли 25 человек.

13 июля 1956 года — в штате Нью-Джерси разбился транспортный самолёт Douglas Liftmaster, в результате чего погибли 46 человек. Примечательно, что самолёт выполнял рейс № 13.

13 октября 1972 года — близ Москвы разбился авиалайнер Ил-62, в результате чего погибли 174 человека. На то время это была крупнейшая авиакатастрофа в мире.

13 октября 1972 года — катастрофа FH-227 в Андах. Выжившие после крушения 72 дня боролись за жизнь и вынуждены были прибегнуть к каннибализму.

13 сентября 1996 года — в Лас-Вегасе умер известный рэпер Тупак, застреленный 7 сентября; убийцы не найдены.

13 ноября 2009 года — в Ульяновске в 15.44 на улице Балтийской в Заволжском районе произошел взрыв, вызвавший серию последующих взрывов снарядов, хранящихся на территории "31 Арсенала ВМФ"

13 января 2012 года — крушение лайнера "Costa Concordia", на борту которого находилось 4200 пассажиров и членов экипажа.

13 ноября 2015 года — теракты в Париже.

Приметы и суеверия в пятницу, 13-го

1. На этот день некоторые врачи не назначают операций, а уже назначенные операции переносят на другой день.

2. Многие компьютерные пользователи считают "черную пятницу" самым опасным днем с точки зрения вирусных атак.

3. Не рекомендуется заключались сделки и справлять свадьбы.

4. Чтобы избежать неприятностей, рекомендуется в этот день посетить церковь.

5. В этот день нельзя постригать ногти и волосы. Считается, что так можно навредить здоровью.

6. Следует отказаться от поездок в пятницу, 13-го, поскольку высока вероятность ДТП.

7. Нельзя давать денег в долг, поскольку так якобы можно отдать свое финансовое благополучие.

8. Растения, посаженные в пятницу, 13-го, не будут расти и плодоносить.

9. Не стоит в этот день искать работу или проходить собеседование.

10. Нельзя употреблять слова "свинья" и "черт".

11. Уходя с работы в пятницу, 13-го, ни в коем случае нельзя оглядываться.

12. Не веселитесь. Веселье, выпивка и смех, согласно суевериям, могут повлечь несчастье.

13. Не следует надевать одежду коричневого и рыжего цвета.