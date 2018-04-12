В Днепре театр отменил русскоязычный спектакль, чтобы не раздражать "Правый сектор"

Спектакль по мотивам произведения Леси Украинки "Лесная песня" на русском языке пришлось отменить уже не впервые.

Днепровский академический театр драмы и комедии отменил показ спектакля "Лесная песня" на русском языке из-за угрозы срыва.

Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на информацию, полученную в театре.

Сообщается, что представление должно состояться в апреле, театр не будет снимать ее с репертуара, а покажет в другой день.

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Издание говорит, что в заведении отрицают получение прямых угроз в свой адрес, но в Facebook появилась информация, что активисты молодежного крыла "Правого сектора" могут попытаться мешать проведению спектакля.

"Мы решили, чтобы не было повода для раздора, снять спектакль на этот раз. Но мы не снимаем ее с репертуара. Тем более, что этот спектакль идет в вечернее время, не днем, то есть не для школьников, как писали на Facebook", – рассказала "Радио Свобода" заведующая литературной частью театра Галина Бабий.

В конце марта "Правый сектор" обратил внимание, что днепровский театр драмы и комедии будет показывать спектакль по мотивам произведения Леси Украинки "Лесная песня" на русском языке.

В организации заявили, что будут "всеми силами оказывать сопротивление русификации в Днепре".

Осенью 2017 года днепровский театр уже пытался показать этот спектакль, однако мероприятие пришлось отменить из-за русского языка.