В Украине хотят закрыть 16 ТРЦ из-за нарушений пожарной безопасности

Хуже всего обстоят дела с выполнением предписаний относительно пожарной безопасности в Донецкой, Сумской и Тернопольской областях.

В ходе масштабной проверки заведений массового скопления людей на предмет выполнения требований безопасности на сегодня выявлено более 15 тысяч нарушений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин во время заседания правительства.

По его словам, всего проверено на сегодня 1319 объектов, из которых 937 дошкольных и школьных учреждений, 56 больниц со стационарным лечением, 326 торгово-развлекательных центров и объектов досуга.

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"Во время проверок выявлено более 15 тыс. нарушений, из которых более 5 тыс. не устранялись в течение длительного времени. Хуже всего обстоят дела с выполнением предписаний в Донецкой, Сумской и Тернопольской областях, где не выполняется более 60% ранее предложенных мероприятий", - сказал он.

Чечеткин отметил, что всего на руководителей объектов наложено 1200 административных взысканий, за нарушение требований пожарной безопасности в суд поданы иски на закрытие 37 объектов, из них 16 ТРЦ, 18 дошкольных и школьных учреждений, 3 больницы.

Он уточнил также, что результаты проверки сегодня будут опубликованы на сайте ГСЧС и будут обновляться еженедельно.

Как сообщал УНИАН, 28 марта Кабинет министров поручил Госслужбе по чрезвычайным ситуациям совместно с другими ведомствами, местными органами власти провести масштабные проверки торговых центров, кинотеатров, других мест массового скопления людей.

Проверка, проведение которой было обусловлено масштабным пожаром в российском Кемерове, началась 30 марта.

Справка УНИАН. 25 марта в ТРЦ в Кемерове произошел пожар. По информации МЧС РФ, возгорание возникло на четвертом этаже здания, где были размещены кинотеатр и детские игровые площадки.

По официальным данным, в результате пожара погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе много детей, а также 200 животных из контактного зоопарка. Очевидцы утверждают, что жертв гораздо больше. Родственники погибших утверждают, что в результате пожара погиб 41 ребенок.

Следственный комитет России заявил о «вопиющих нарушениях» противопожарной безопасности. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.