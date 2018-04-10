Сервисные центры запустили серию напоминаний "Турбота це..." с известными персонажами из 90-х

Также сервисные центры МВД с целью информирования граждан запустили онлайн-инструкцию, как получить водительское удостоверение впервые.

За окном весна, а значит велосезон начинается. Сервисные центры МВД создали серию рисунков посвященную безопасности на дороге для велосипедистов.

Команда сервисных центров МВД убеждена: незначительные на первый взгляд действия часто являются решающими на пути.

Также сервисные центры МВД с целью информирования граждан запустили онлайн-инструкцию, как получить водительское удостоверение впервые.

Здесь можно найти всю самую важную информацию: как правильно выбрать автошколу, советы по подготовке к тесту по ПДД и перечень упражнений, которые необходимо уметь выполнять на экзамене, чтобы стать водителем.