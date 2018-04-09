Журналисты рассказали, как будет работать новый закон о правилах парковки и эвакуации авто

Штрафы смогут выписывать без присутствия водителя, а копию постановления будут оставлять на лобовом стекле авто.

Новые штрафы, "письма счастья" и специнспектора с парковки - уже с сентября больше контролировать самих себя придется украинским водителям, потому что спорить, правильно вас оштрафовали, будет ни с кем.

Об этом говорится в сюжете программы ТСН.Тыждень.

Самое распространенное сейчас нарушение, за которое не просто штрафуют, но и эвакуируют авто - парковки на месте для инвалидов. Хотя рядом есть платная парковка – 20 грн в час. А минимальный штраф за парковку на месте, предназначенном для инвалида, - 1020 грн.

"Даже если полиция оформляет такой инцидент, водитель может просто уйти, может послать полицейских и они не уполномочены его задержать. Бывают водители, которые просто бросают автомобиль, как мы видели водителя "Тойоты", и идут по делам, говорит: "Вы пишите постановление, оформляйте штрафы, делайте что хотите". Это связано с менталитетом, безнаказанностью, это меняться будет долго", - говорит активист, основатель портала dtp.kiev.ua Влад Антонов.

Ситуацию попытаются решить с помощью нового закона, который президент подписал в конце марта, но действовать он начнет только через полгода, в сентябре.

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Во-первых, штрафы смогут выписывать без присутствия водителя. Для этого внедряют фото- и видеофиксацию нарушения. А копию постановления будут оставлять на лобовом стекле авто.

Во-вторых, "письма счастья" будут приходить, и это важно, владельцам машины. Позаботиться о спокойном сне можно будет, обратившись в сервисные центры МВД с заявлением о том, что надлежащим пользователем является другое лицо. В реестре владельцев транспортных средств МВД будет создано отдельное поле "надлежащий пользователь". Всем владельцам и водителям рекомендуют предоставить свои номера мобильных и электронные адреса для приема сообщений о нарушениях в те же сервисные центры МВД. Если авто на еврономерах, то к ответственности привлекут того, кто ввез авто на территорию Украины.

И в-третьих, самое интересное – эвакуаторы.

"Это - введение таких инспекторов, которые относятся к компетенции именно инспекторов по парковке, которые фактически являются представителями местного самоуправления. Они будут иметь определенные полномочия именно, которые вводятся этим законом и будут иметь право и привлекать водителей-нарушителей к ответственности, и также временно задерживать транспортные средства", - говорит первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Нацполиции Украины Алексей Белошицкий.

Сейчас эвакуация возможна в случае, если автомобиль "существенно препятствует дорожному движению". Решение о "существенно" или "несущественно" принимает полицейский. Новый закон утверждает 17 конкретных случаев эвакуации: машина поставлена на проезжей части в два и более рядов; расположена в запрещенных "Правилами дорожного движения" местах остановки или стоянки: мосты, эстакады; своим расположением авто блокирует движение других машин или создает препятствие для движения пешеходов; блокирует проезд по двум или более полосам движения; стоит на выделенной полосе для движения общественного транспорта; велодорожках; препятствует работе коммунального транспорта - снегоуборочной техники и тому подобное.

"Предусмотрено законом также и сообщение, отправляемое в этом случае водителю-нарушителю, или там есть целый раздел, который посвящен ответственным лицам, как собственник транспортного средства, если невозможно установить личность, кто управлял", - объясняет Белошицкий.

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Тарифы за эвакуацию утверждены сразу тремя министерствами: МВД, Минэкономразвития и Минфином. В документе - ни одной ссылки на возможность изменения тарифа или повышения с учетом инфляции. Авто до двух тонн – 600 грн + НДС - получается 720 грн. Хранение за сутки - 120 грн + НДС – получается 144 грн.

Тем временем в платежках сейчас указывают суммы, которые почти в два раза выше, чем зафиксировано государством.

"Граждане, которые за временное хранение транспортного средства на штрафплощадке платят определенную сумму непосредственно в ведомственном приказе на исполнение постановления правительства + НДС, который здесь не указан - и есть конечная цена. Если с них требуют большую цену, которая калькулируется из других цифр, чем определено в Постановлении, + размер НДС, соответственно это повод писать жалобы и мы будем разбираться", - говорит спикер МВД Украины Артем Шевченко.

Впрочем, польза от составления автоситуации в городах - очевидна. Особенно, если будут четкие правила и действия городских глав, которые используют штрафы для создания удобной жизни и для водителей, и для пешеходов.