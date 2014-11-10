Журналисты показали видео, как росТВ находит свидетелей о "рабах" для Нацгвардии

Журналистка Татьяна Крысова, которая выдает себя за российскую журналистку, пытается выяснить за что украинцы недолюбливают российские СМИ.

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Она подходит с вопросом к прохожим и каждый раз представляется сотрудником разных российских СМИ. "Я с российскими каналами не общаюсь", - ответила женщина, к которой подошла журналистка. Однако затем женщина не выдержала и сказала: "Вы убийцы. Ваш Путин и ваша армия". После чего попросила журналистку уйти и брезгливо плюнула.

Далее журналистка подошла к молодой паре и представилась сотрудником Life news. Услышав это, молодой человек воскликнул, что журналистке нельзя работать в Украине. "Вам же нельзя здесь работать, вы же запрещены", - сказал он.

Возле парка Шевченко журналистка подошла к женщине, которая убирала тротуар, с просьбой прокомментировать ситуацию. На что женщина ответила: "Идите со своим Путиным". После чего отвернулась от так называемой российской журналистки.

После этого Татьяна Крысова уже на Крещатике подошла к мужчине и спросила можно ли на него надеть георгиевскую ленточку, и чтобы он сказал что любит российское телевидение, на что мужчина ответил: "Никогда в жизни", и начал объяснять журналистке за что украинцы не любят российские СМИ.

Затем журналистка подошла к нетрезвому мужчине, который за 50 грн согласился сказать, что он уважает российское телевидение и на камеру заявил, что оно самое объективное в мире.