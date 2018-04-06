К Надежде Савченко приезжала "скорая" - сестра

По словам Веры Савченко, у ее сестры врачи взяли анализы.

К арестованному народному депутату Надежде Савченко приезжала "скорая".

Об этом на своей странице в Facebook сообщила ее сетра Вера Савченко.

"У Надежды была быстрая. Взяли анализы. Со мной врачи говорить отказались", – говорится в ее сообщении.

Пока никаких подробностей относительно анализов и самочувствия Надежды Савченко Вера не сообщила.

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Как сообщал УНИАН, Савченко и руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, задержанный на линии разграничения с арсеналом оружия, подозреваются в подготовке терактов и госпереворота. По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять дома в правительственном квартале и убить руководство государства, а также захватить здание парламента.

22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток до 20 мая, без альтернативы внесения залога.

Савченко в суде объявила голодовку и заявила, что не собирается бежать из Украины.

Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных семью статьями Уголовного кодекса Украины

29 марта 2018 года Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу адвокатов Савченко на решение суда первой инстанции об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.