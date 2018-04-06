Суд не отпускал задержанного капитана крымского судна "Норд" - прокуратура

25 марта украинские пограничники в Азовском море задержали рыболовное судно "Норд".

Прокуратура Автономной Республики Крым заявляет, что Херсонский городской суд не отпускал из-под стражи задержанного капитана судна "Норд", поскольку такая мера последнему еще не избрана.

Опровержение информации опубликовано на сайте прокуратуры АРК.

"Разъясняем, что согласно ч. 1 ст. 191 УПК Украины, задержанное на основании постановления следственного судьи, суда лицо не позже тридцати шести часов с момента задержания должно быть освобождено или доставлено к следственному судье, суду, который постановил определение о разрешении на задержание с целью поводу. Во исполнение указанного требования, 04.04.2018 в Херсонский городской суд было сообщено о доставке подозреваемого, в связи с чем, следственным судьей на 13:00 5.04.2018 назначено судебное заседание по рассмотрению ходатайства о применении к вышеуказанному подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Вчера, в судебном заседании объявлен перерыв до 13:30 6.04.2018", - говорится в сообщении.

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Согласно ч. 1 ст. 186 УПК Украины, ходатайство о применении или изменении меры пресечения рассматривается следственным судьей, судом безотлагательно, но не позднее семидесяти двух часов с момента фактического задержания подозреваемого.

"Поскольку подозреваемый капитан судна «НОРД» фактически был задержан 04.04.2018 в 6:51, семидесяти двух часовой срок, отведенный для рассмотрения ходатайства, завершается в 6:51 07.04.2018", - добавили в ведомстве.

Ранее СМИ сообщали, что капитана арестованного керченского судна «Норд» Владимира Горбенко поздно вечером 5 апреля отпустили из-под стражи в здании Херсонского городского суда.

25 марта украинские пограничники в Азовском море задержали рыболовное судно «Норд». В Госпогранслужбе заявили, что члены команды судна нарушили порядок выезда с временно оккупированной территории Украины. Судно, зарегистрированное на оккупированной территории АР Крым, шло под флагом РФ. На его борту находился экипаж в составе 10 человек. У всех были паспорта граждан РФ. Судно с экипажем было отконвоировано к порту Бердянска, 30 марта на судно был наложен арест.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что требуют от Украины освободить экипаж судна.