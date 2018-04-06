В Херсоне отпустили из-под стражи капитана крымского судна "Норд"

Из здания суда Владимир Горбенко вместе с адвокатами отправился в одну из херсонских больниц.

Капитана арестованного керченского судна «Норд» Владимира Горбенко поздно вечером 5 апреля отпустили из-под стражи в здании Херсонского городского суда.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

По словам адвокатов команды «Норда», Владимира Горбенко отпустили в связи с истечением срока задержания по решению с целью приведения в суд для избрания меры пресечения.

Из здания суда Владимир Горбенко вместе с адвокатами отправился в одну из херсонских больниц для обследования состояния здоровья.

Читайте такжеМИД России вручил ноту протеста украинскому поверенному в связи с арестом судна "Норд"

Ранее сообщалось, что заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения перенесли на 6 апреля по причине неявки обвиняемого.

Как сообщал УНИАН, 25 марта украинские пограничники в Азовском море задержали рыболовное судно "Норд". В Госпогранслужбе заявили, что члены команды судна нарушили порядок выезда с временно оккупированной территории Украины. Судно, зарегистрированное на оккупированной территории АР Крым, шло под флагом РФ. На его борту находился экипаж в составе 10 человек. У всех были паспорта граждан РФ. Судно с экипажем было отконвоировано в порт Бердянска, 30 марта на судно был наложен арест.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что требуют от Украины освободить экипаж судна.

В Генпрокуратуре Украины сообщили, что 31 марта капитану судна "Норд" - гражданину Украины - объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда и выезда на/с временно оккупированной территории Украины) Уголовного кодекса Украины.