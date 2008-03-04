Крымское руководство отправило телеграмму новому Президенту России
Сообщение пресс-секретаря крымского спикера
Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым Анатолий ГРИЦЕНКО и глава Совета министров автономии Виктор ПЛАКИДА направили поздравление в адрес Дмитрия МЕДВЕДЕВА в связи с его избранием Президентом Российской Федерации.
Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь крымского спикера Алла ГОРЕВА.
В правительственной телеграмме руководители Крыма выразили надежду, что дружественные отношения между АРК и регионами РФ будут "и впредь укрепляться", а "сложившиеся партнерские отношения плодотворно развиваться в интересах российского и украинского народов".
Главы ВР и Совмина АРК от имени депутатского корпуса и правительства крымской автономии пожелали Д.МЕДВЕДЕВУ "значительных успехов в строительстве независимого и преуспевающего государства", а также "свершений во имя процветания дружественного российского народа".