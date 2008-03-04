Газпром перекрыл Украине еще 25% газа

ОАО "Газпром" сократил в 20.00 мск еще на 25% поставки газа в Украину. Об этом заявил официальный представитель ОАО "Газпром" Сергей КУПРИЯНОВ, передает ПРАЙМ-ТАСС.

"Газпром" сократил поставки газа в Украину на контрольно-измерительной станции "Суджа" на 27 млн куб м газа в сутки и на газо-измерительной станции "Валуйки" на 8 млн куб м газа в сутки», - заявил С.КУПРИЯНОВ.

Как отметил С.КУПРИЯНОВ, решение о сокращении поставок газа в Украину еще на 25% было принято в связи с тем, что переговоры с украинской стороной по поставкам российского газа так и не были возобновлены. Единственным ответом был пресс-релиз "Нафтогаз Украины", заявляющий о возможности адекватных мер в отношении транзита российского газа в Европу через территорию Украины.

При этом официальный представитель "Газпрома "отметил, что поставки газа европейским потребителям осуществляются в полном объеме со стороны "Газпрома".