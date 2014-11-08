На Майдане Незалежности провели акцию солидарности с силами АТО

"Украина – это я! На Майдане акция единения украинцев. Одновременно активисты собрались на центральных площадях разных городов в поддержку воинов Света на войне", - сообщила народный депутат от Объединения Самопоміч Анна Гопко на своей странице в соцсети.

Сообщается, что на Майдане началась регистрация волонтеров и благотворителей, которые готовы помочь АТО, сообщает "Новое время".

Также в Киеве синхронно с другими городами, в которых проходила акция – Харьковом, Запорожьем - состоялось символическое зажжение свечей и исполнение гимна.

Напомним, 8 ноября в Харькове в рамках акции "Украина - это я" активисты выложили из свечей огромный герб.