На Майдане Незалежности провели акцию солидарности с силами АТО

23:58, 08 ноября 2014
Общество
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На столичном Майдане Незалежности состоялась акция солидарности с украинскими военными, которая положила начало всеукраинской общественной инициативе поддержки сил АТО.

фото из соцсети

"Украина – это я! На Майдане акция единения украинцев. Одновременно активисты собрались на центральных площадях разных городов в поддержку воинов Света на войне", - сообщила народный депутат от Объединения Самопоміч Анна Гопко на своей странице в соцсети.

Сообщается, что на Майдане началась регистрация волонтеров и благотворителей, которые готовы помочь АТО, сообщает "Новое время".

Также в Киеве синхронно с другими городами, в которых проходила акция – Харьковом, Запорожьем - состоялось символическое зажжение свечей и исполнение гимна.

Напомним, 8 ноября в Харькове в рамках акции "Украина - это я" активисты выложили из свечей огромный герб. 

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