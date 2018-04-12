Дмитрий Головин: В последнее время злоумышленники все чаще используют катакомбы: под схроны оружия, для тайного отхода после совершения преступления, скрываясь от розыска

Соседство с двумя странами, дислокация крупных предприятий, удобные транспортные развязки, Черное море, река Дунай, многонациональность и другие особенности делают Одесский регион комфортным не только для туристов, но и для ведения бизнеса. Привлекает он и представителей криминального мира – от обычных карманников до матерых «авторитетов» и целых ОПГ, стремящихся контролировать различного рода «потоки». Результат такого всестороннего интереса – резонансные происшествия, включая разбойные нападения, убийства, изъятия солидных арсеналов огнестрельного оружия. О ходе их расследования и готовности правоохранителей предотвратить другие преступления УНИАН поговорил с начальником Главного управления Национальной полиции в Одесской области генералом Дмитрием Головиным.

Скоро – годовщина трагических событий 2 мая 2014 года, другие даты, вызывающие резонанс в обществе, к примеру, День освобождения города от фашистских захватчиков 10 апреля, и, естественно, 9 мая... Полиция готова предотвращать возможные провокации?

В связи с тем, что на территории Одесской области уровень террористической угрозы постоянно «желтый» (повышенный), мы совместно с СБУ, Нацгвардией и другими силовыми структурами проводим превентивные мероприятия. Так, с 19 марта идет отработка региона на предмет изъятия из незаконного оборота оружия и боеприпасов. Гранатометы, автоматы и пулеметы привозят, разумеется, не для хранения в подвалах, а взрывчатку – не для рыбалки... Пока не могу сказать, для чего готовились целые арсеналы, которые мы изъяли, но утверждаю: не позволим деструктивным силам раскачать ситуацию, используя, в том числе, так называемые критические даты.

Как движется расследование «дела 2 мая» в части, которой занимается одесская полиция?

В производстве дела, открытые по ряду статей Уголовного кодекса Украины: 115-я (умышленное убийство), 296-я (хулиганство), по 345 статье (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), по 294 (организация массовых беспорядков). Кроме того, за последние полтора года проведен комплекс мероприятий, по результатам которых привлекли еще пять человек. Им инкриминируется ст. 260 – участие в незаконных воинских формированиях... Это все тесно связано с событиями 2 мая.

Напомню, суд города Черноморска признал ряд доказательств недопустимыми, что повлекло оправдательный приговор другим девятнадцати фигурантам. По моему личному мнению, не совсем корректно. Материалы этого производства теперь в суде Николаева, а мы продолжаем расследование. Но дело неординарное – первое в истории современной независимой Украины с таким количеством жертв. Потому говорить, что оно будет быстро завершено – неправильно.

Еще одно резонансное происшествие, всколыхнувшее Украину, - пожар в детском оздоровительном комплексе «Виктория», приведший к гибели троих девочек...

Сейчас в суде материалы производства, открытого по ст. 270 (нарушение требований пожарной безопасности), в отношении директора лагеря Петроса Саркисяна. Также - в отношении воспитательницы и двух должностных лиц регионального подразделения ГСЧС, в числе фигурантов – бывшая чиновница мэрии (экс-вице-мэр Зинаида Цвиринько, – УНИАН). Также совместно с прокуратурой устанавливаем возможные нарушения при строительстве комплекса.

В целом, какие преступления наиболее типичны для Одессы?

Уличные: кражи у граждан, из автомобилей, грабежи, разбои. Из них более 90 процентов – кражи дорогих гаджетов, происходящие, в основном, в ночное время, с восьми вечера до пяти утра. Потерпевшие, как правило, женщины, идущие с работы, или нетрезвые молодые мужчины, которые возвращаются из увеселительных заведений.

«Работают» карманники, но их мы «подчистили». Если раньше ежедневно совершалось порядка пятнадцати таких краж, то сейчас – до пяти.

Была проблема и с хищением автомобильных номеров, аккумуляторов, угонами автотранспорта. Но сейчас в этом направлении – позитивная динамика.

Отмечу, что за год мы уличную преступность «сбили» более чем на 50 процентов. Это очень важно, так как Одесса – туристический город, в котором люди не должны бояться, что за углом от Дерибасовской у них отберут кошелек.

Вот, недавно появилась информация о том, что у предпринимателя прямо на улице отобрали 3 млн гривен, на которые он собирался приобрести квартиру, а полиция молчит…

Потерпевший отказался писать заявление: дескать, его внутренние проблемы и хочет разобраться сам. Мы этим происшествием занимаемся, есть определенные наработки. Группа - не одесская, а потерпевший - местный. Это пока все, что могу сказать.

А что скажете по поводу задержания вооруженной группировки, требовавшей за освобождение заложника более 200 тыс долларов?

Такие преступления, как похищение с целью выкупа, характерны именно для этнической преступности с кавказскими корнями. Данный случай – из этой серии. На прошлой неделе в суде «группа поддержки» организатора похищения планировала «раскачку» ситуации. Прикрывшись участием в АТО в рядах одного из батальонов, более 40 человек «кавказцев» должны были приехать, чтобы устроить штурм админздания с целью давления на судей. Таким образом хотят освободить «своего». Мы понимаем, что история получит продолжение, и они будут прикрываться патриотическими лозунгами…

Кстати, по поводу представителей этнических групп. В 2016-м году в Лощиновке Измаильского района произошло изнасилование и убийство ребенка. Тогда в качестве подозреваемого «взяли» юного рома, после чего последовали погромы домов его соплеменников, которых выгнали из села. Говорят, что правоохранители тогда бездействовали, а виновность задержанного, что называется, «вилами по воде писана»…

Ну, это – версия адвоката и тех, кто защищает подозреваемого. Продолжается судебное расследование, есть соответствующая экспертиза ДНК, свидетельствующая о причастности подозреваемого. Может, мой предшественник Георги Лордкипанидзе (в 2016 году возглавлял региональный главк Нацполиции, – УНИАН) и допустил какое-то нарушение, но точно знаю: полицейские, которые были непосредственно на месте, сделали все, чтобы не допустить более страшных последствий. Тем, кто делает подобные заявления, следовало бы поехать в Лощиновку и пообщаться с местными жителями на предмет совершаемых в этом населенном пункте преступлений.

У каждого - своя правда, а наша обязанность – обеспечить общественный порядок.

Как, по вашему мнению, его удается обеспечивать, например, в вопросе незаконных уличных гонок?

Проблема имеет место и для Одессы она актуальна. Особенно после того, как дрифтер насмерть сбил двух горожан, «срезал» столб и пытался уйти от ответственности (ДТП произошло ночью 11 марта на улице Балковской в Одессе, – УНИАН). Спасибо людям, которые нам официально предоставили видео, запечатлевшее это событие...

Думаю, что вопрос незаконных гонок мы в этом году закроем при помощи тотальной видеофиксации. Проведение незаконных гонок будет подавляться самым жестким образом. Патрульная полиция теперь действует более жестко, заигрываний с «гонщиками», как это случалось ранее, больше не будет.

Мы знаем, что есть несколько мест, где собираются любители острых ощущений, - возле завода «Микрон», на Екатерининской и площади 10-го апреля. Понимаю, что им хочется себя показать, но все должно быть в рамках закона. И самое главное – безопасно как для гонщиков, так и для окружающих. За это, к слову, выступают и некоторые дрифтеры – они против соревнований в центре города, где могут пострадать люди.

В прошлом ноябре были задержаны несколько иностранцев, совершившие, по оперативным данным полиции, ритуальное убийство. Какова перспектива этого дела?

Я тогда лично выезжал на место преступления, где был найден обгоревший труп (рядом с жертвой правоохранители обнаружили нарисованную пентаграмму, каббалистические символы, свечи, различные оккультные предметы, черную курицу, задушенную «ритуальной петлей» и проткнутую клинком, – УНИАН). Арестованные относятся к этнической группе, представители которой придерживаются определенных взглядов… Более того, как нам пояснили эксперты, для выполнения подобного ритуала нужна была женщина. И мы выявили гражданку, которая покупала злоумышленникам нож. Однако они заявили, мол, создали имитацию обряда, чтобы запутать следы. Вердикт вынесет суд.

Как на обстановку в регионе влияет его приграничное расположение?

Это контрабанда, в частности, спирта, сигарет. Кражи на промрынке «7-й километр». Достаточно преступлений, связанных с аграрным комплексом - зерном, посевами, химикатами. В плавнях – браконьерство, также на юге «трудятся» представители так называемых этнических групп. Ну и все, что связано с наркобизнесом, тоже имеет отношение к приграничным проблемам...

Известно, что Одесская область - регион специфический, стратегически важный. Граничим с Румынией, Молдовой, непризнанным Приднестровьем, а его граница, что называется, не совсем на замке. И это имеет прямое отношение, в том числе, к уровню преступности. Более того, знаем о том, что в прошлом-позапрошлом годах определенным элементам от кураторов из Москвы поступали указания расшатывать ситуацию в Одессе путем особо тяжких преступлений. Они переходили через границу, совершали те же разбои, и уходили обратно...

Можно ли сравнить криминальную обстановку в Одесской области и, скажем, в соседней Молдове, которая территориально меньше нашего региона?

У соседей – поспокойнее. Если у нас разбои происходят довольно таки часто, то у них разбойное нападение или убийство – ЧП, и все поднимаются по тревоге.

В плане оперативной обстановки наш регион сравним с Киевом, Харьковом и Днепром - очень непростой. Плюс, специфика непосредственно Одессы -южный темперамент, бандитские традиции, Мишка Япончик и слава Котовского (смеется, - УНИАН)…

Недавно, после визита в Украину, содокладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы Эрик-Нийлс Кросс в своем отчете отметил: встречался с адвокатами предпринимателя, который хотел строить «эстонскую» набережную в Затоке. Тот с 2016 года «бегает» по украинским судам. Представитель ПАСЕ выразил обеспокоенность отсутствием прогресса в расследовании по этому делу...

Это длится уже несколько лет. Занимается делом, в основном, Генпрокуратура и Главное следственное управление Нацполиции. Мое мнение: вопросы есть к обеим сторонам конфликта.

Два года назад был прецедент – «заказали» одесского адвоката (в мае 2016 года злоумышленники намеревались убить адвоката Александра Погорелого, представлявшего интересы эстонского инвестора. Заказчиком был назван депутат райсовета, – УНИАН). И что?! Все – на свободе, все остались при своих должностях...

Инвестор, может, и хочет зайти, но позиция как его адвокатов, так и второй стороны, мягко говоря, противоречивая. Где есть земля – там, как правило, злоупотребления.

Расскажите, пожалуйста, что происходит с расположенной в центре Одессы гостиницей Большая московская? Ее реставрировал известный бизнесмен Руслан Тарпан, который сейчас находится в розыске, а недавно в нее вошли представители одной из патриотических организаций и «открыли вход для всех желающих»…

Имущество, принадлежащее Тарпану, в том числе гостиница, арестовано. Как понимаю, молодежное крыло «Свободы» – «Сокол» - действует по принципу гражданского надзора: несколько человек зашли и открыли двери, мотивируя тем, что все это принадлежит государству.

Буквально 30 марта нам поступило заявление от владельцев, мы открыли уголовное производство по ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища). Налицо непростая ситуация. С одной стороны, человек, в отношении которого открыт ряд уголовных дел, с другой - патриотические силы, которые могут заявить, дескать, полиция защищает преступника. Наша задача – не допустить нарушения общественного порядка и мародерство.

Как насчет «воров в законе»? Помнится, в сентябре прошлого года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял об изъятии в Одессе воровского «общака» - более 1 млн долларов. Позднее появилась информация, что очень серьезные люди пытаются деньги вернуть. Так ли это?

Сейчас на территории Одесской области с определенной периодичностью находятся два-три «вора в законе». Один из них - «Полтава», которому больше 70 лет. Это у него изъяли «общак», но поступило заявление в суд, куда они предъявили некоторые бумаги, подтверждающие денежные переводы. Согласно им, никогда в жизни не работавшему «криминальному авторитету» средства присылали из Америки, как он выразился, «на манную кашу». И суд постановил вернуть изъятое заявителям. В случае неисполнения судебного решения, сотрудники полиции могут быть привлечены к ответственности. Добавлю лишь: хотелось бы, чтобы отечественная Фемида принимала адекватные решения...

Второй «вор в законе» - «Шарик» и третий – небезызвестный «Антимос», по поводу которого, думается, мы все-таки придем к логическому завершению (Антимоса Кухилаву лишили гражданства Украины и выдворили из страны в 2009 году. В декабре прошлого года он вернулся на легальных основаниях – еще в 2013 году Верховный суд Украины вернул ему гражданство и паспорт, признав предыдущие судебные решения о депортации незаконными, – УНИАН).

Одесса – тот лакомый кусок, за который бьются такие воры как «Гули», «Омар Уфимский», «Миндия», пытается тот же «Антимос». Поделить одесский регион на сферы влияния хотят, находясь за рубежом: «Омар» – из Российской Федерации, «Гули» – из Турции, «Миндия» - то из Испании, то из Молдовы, то из Грузии. Приложим максимум усилий, чтобы ослабить их влияние на криминогенную ситуацию в регионе, а кого-то отправить в места не столь отдаленные.

И какие сферы в Южной Пальмире интересуют таких личностей? Что именно они хотят контролировать?

В основном, в туристический сезон, когда «заходят» этнические криминальные группы - «барсеточники», «квартирщики». Плюс интерес к угонщикам автомобилей, мошенникам, наркобизнесу, контрабанде, в первую очередь, сигарет. То есть, речь о квалифицированных преступлениях. И «авторитеты», естественно, имеют определенное влияние на криминалитет. Конечно, влияние происходит не в той мере, как им хотелось бы – мы это локализуем.

Более того, сейчас в Нацполиции создается новое подразделение – аналог ликвидированного несколько лет назад управления по борьбе с организованной преступностью (будет, в частности, управление стратегических разработок и анализа, – УНИАН). Думаю, им хватит полгода для сведения к минимуму влияния на оперативную ситуацию лиц, причисляющих себя к криминальным авторитетам.

Планируются ли еще какие-то ноу-хау?

Исходя из специфики региона, организуются две тактические группы. Одна – для работы на воде. Это бойцы, которые в Вооруженных силах прошли определенную подготовку, и будут обезвреживать преступников, передвигающихся на катерах, яхтах. Также - в населенных пунктах, в которые нужно заходить на сушу исключительно из воды.

Вторая тактическая группа у нас создается на базе батальона спецназначения. Она будет работать, используя специальное оборудование, вооружение, в катакомбах. Всего - 2,5 тыс кв км, которые на сегодняшний день еще не все изучены. К сожалению, в последнее время злоумышленники все чаще используют катакомбы в преступных целях: под схроны оружия, для тайного отхода после совершения преступления, как убежище, скрываясь от розыска и т. д. Для этого уже привлекаем диггеров, и, признаться, уже проводим соответствующие оперативно-следственные мероприятия.

Не связана ли необходимость работы в подземельях с январским ЧП в центре города, когда устроивший стрельбу «антимайдановец» Владимир Дорошенко ранил четырех человек, в том числе троих полицейских, один из которых погиб? Тогда же сообщалось об оружейной мастерской, расположенной чуть ли не катакомбах – под квартирой Дорошенко…

Да, мы обнаружили тогда много оружия. Позднее нашли еще. После этого происшествия сделали соответствующие выводы. Например, о том, что в Украине нет специализированных подразделений, которые могут работать на обезвреживании преступников и в поисковых операциях в катакомбах. А ведь это - свыше тысячи необследованных километров!

Вы как-то говорили, что одесская полиция получит на вооружение вертолеты…

Это проект МВД Украины. В связи с территориальной растянутостью Одесской области, они нам просто необходимы. Ведь на место преступления часто приходится выезжать экспертам, спецназу из Одессы, а в часть районов добираться автомобилем не меньше трех-четырех часов. Случается, с юга региона нужно отправиться на север и наоборот. Спасибо, областная администрация поддержала - дали 77 машин, что позволило создать в области группы быстрого реагирования.

Но при этом жители региона жалуются на отсутствие реакции полицейских на вызовы. К примеру, когда наряды на сообщение о домашнем насилии прибывают через несколько часов или вообще не приезжают. Почему так происходит?

К сожалению, у нас количество поступающих вызовов не соответствует численности имеющихся нарядов. Для понимания ситуации: на линию «102» у нас в неделю поступает от восьми до десяти тысяч вызовов. С началом курортного сезона эта цифра сразу увеличится, как минимум, до четырнадцати тысяч. Понятно, что за двадцать минут невозможно помочь всем одновременно. Поэтому имеют место определенные задержки, которых больше в Одессе, а не в районах области, где действуют группы быстрого реагирования и меньше заявлений. Но в сельских районах другая проблема – как я уже упоминал, удаленность и, естественно, качество дорог.

Какой эпизод из вашей практики запомнился более других?

Был случай в 2010 году, пропал мужчина. Сделали уже все, что могли, но следы обрубались, и все – огромная степь в Крыму, никаких зацепок. Понимали, что человека убили, но… Пришлось обратиться к одному из победителей телевизионного проекта «Битва экстрасенсов», который сказал: «Мужчина, вероятно, мертв, но я его не вижу». Назвал нам место, где предположительно находится тело, с которым рядом - ветка сакуры и бокал мартини. Признаться, я не поверил (улыбается, - УНИАН), но для очистки совести направили туда группу. Каково же было удивление, когда там действительно обнаружили труп, только без головы (поэтому экстрасенс жертву не видел), а рядом - станция космического слежения, силуэт которой четко повторяет бокал с мартини, и неподалеку – засохшая сакура…

Но этот эпизод, скорее, исключение. Такие специалисты, как правило, не помогают, а ведут по ложному пути. Более того, вредят, обещая родственникам потерпевших нереальные вещи.

По данным Нацполиции на начало этого года, полицейские Киева и Одесской области получают самую высокую зарплату по стране – в среднем, более 10 тыс гривен в месяц. Такая статистика – общая «температура по больнице», или нет? Позволяет ли такая зарплата привлекать в полицию «новую кровь» или в области работают, в большинстве своем, старые переаттестованные кадры?

Речь только о патрульных: у столичных – 10,4 тыс гривен, у наших – 10,2 тысяч. У оперативников, следователей заработная плата зависит от должности, выслуги лет, звания и т. д. Зарплата оперативника – от 9-10 тысяч, младшего комсостава – от 6-7 тысяч. Остались некоторые старые кадры, но пришло и много новых людей. Как и по всей Украине – вливание «новой крови» имеет место.

В начале марта СБУ сообщила о задержании на взятке следователя одного из отделов полиции Одесской области. Нередки и новости, когда автомобили патрульных попадают в ДТП. С чем, на ваш взгляд, связаны такие проблемы?

Насчет задержанного – в семье не без урода. Не все могут устоять, когда приходится распутывать дела, в которых фигурируют 10 млн гривен, а у следователя зарплата - 10 тысяч. Срабатывает рефлекс охотничьей собаки, сидящей возле убитого кабана: пока охотник смотрит, она стережет, как только отвернется – рвет кусок. Но так ведут себя не все, и мы боремся с этим явлением. Ни я, ни мои заместители никого не станут покрывать.

Относительно ДТП. Возможно, прежде, чем садится за руль, нужно научиться работать, передвигаясь пешком – прочувствовать территорию. Но, как бы там ни было, на патрульных приходится большая нагрузка. И они бьют машины, в основном, во время исполнения служебных обязанностей. Считаю, что некоторые СМИ и активисты уделяют этому вопросу чересчур много внимания.

Пытаются ли на вас оказывать давление представители тех или иных политических сил?

Есть псевдопатриоты, которые противопоставляют себя государству, полиции. В принципе, им в любой ситуации нужен конфликт. Желательно, чтобы в нем полицейские поступили жестко, и «активисты» могли пропиариться. Разные бывают обстоятельства. Порой лучше разбитая голова Головина, чем двух-трех десятков молодых парней и потом претензии – ситуация не контролируется, туристы в ужасе и прочее (в ноябре 2017 года во время акции протеста против застройки Летнего театра пострадали более 20 правоохранителей, в том числе сам Головин, получивший травму головы, – УНИАН).

Здесь очень тяжелая внутренняя конъюнктура. Постоянные войны олигархов, конфликты между мэрией, определенными строительными магнатами, которые, в свою очередь, спонсируют ряд псевдопатриотических организаций. В целом, все это создает определенные некомфортные условия для одесситов.

Ходят слухи о якобы влиянии руководства города на силовые структуры региона, в частности, на вас…

Нормальный начальник полиции, как правило, общается с мэром, председателем областной администрации, главами районов. Моя позиция – это необходимо, но в рамках действующего законодательства. Конкретный пример – мэр Измаила, с которым регулярно созваниваемся. Андрей Абрамченко помогает полиции, пограничникам, военным, участникам АТО, потому что для жителей каждого населенного пункта важны безопасность и комфорт.

Да, поддерживаю деловые контакты и с мэром Одессы Геннадием Трухановым, но исключительно в силу служебной необходимости. Он отвечает за жизнедеятельность города, я – за общественный порядок. Буду общаться с любым человеком, который занимает этот пост. Даже если он этого не захочет.

Лариса Козовая, Одесса