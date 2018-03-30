В ВСУ пообещали появление уже осенью современного лагеря на скандальном полигоне "Широкий лан"

Также в этом году планируется начать проектирование строительства в рамках этого лагерного городка двух центров отдыха и досуга военнослужащих.

В Вооруженных силах Украины предусматривают сдачу в эксплуатацию современного лагерного городка для размещения подразделения на уровне бригады на полигоне "Широкий лан" осенью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины полковник Александр Чергинец.

"Сейчас на полигоне "Широкий лан" идет строительство современного полевого лагеря, аналогов которого не было в Вооруженных силах Украины. Проект включает в себя разветвленную инфраструктуру для проживания и подготовки на данном этапе от 2600 с целью дальнейшего расширения до 4 тыс. человек - уровень бригады ", - сказал он.

Отбор компаний-участниц осуществлялся через электронную систему закупок Prozorro.

Победителями на торгах, сообщил представитель ВСУ, стали "Винницкая строительная компания" и общество с ограниченной ответственностью "Рост".

"Ориентировочная сдача строительного объекта в эксплуатацию - осень 2018 года", - сказал Чергинец.

По его словам, лагерный городок предусматривает вполне автономную инфраструктуру и учитывает зарубежный опыт создания соответствующих городков в странах НАТО.

Представитель ВСУ также сообщил, что в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией стоимость работ составляет 399 млн грн.

Нормативный срок строительства, согласно проекту, составляет около 20 месяцев. Разрешение на начало строительных работ Министерством обороны было получено 4 марта 2017 года.

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В лагерном городке предполагается 11 казарм. Также там будет размещаться столовая, контрольно-пропускной пункт, очистные сооружения, котельная и др.

"На 2018 год предусмотрены средства в размере 152 млн грн для завершения работ. Выполнены работы, по состоянию на отчетный год, на 1 января, на 78,2 млн грн. Общая строительная готовность объекта составляет 35%", - отметил Чергинец.

Также в этом году планируется начать проектирование строительства в рамках этого лагерного городка двух центров отдыха и досуга военнослужащих.

На вопрос о временных мерах на время строительства, чтобы солдаты «не барахтались в болоте», Чергинец ответил, что, насколько ему известно, на сегодняшний день вопрос организации условий уже приведен в "надлежащее состояние".

"Все эти проблемы, которые возникли в связи с большим количеством осадков, - на них оперативно отреагировали в Министерстве обороны, и они улучшены", - сказал он.

Кроме того, на вопрос о состоянии пострадавших на полигоне после последнего инцидента, представитель ВСУ ответил, что это не относится к его компетенции.

В то же время, говоря о дате введения лагерного городка в эксплуатацию, Чергинец заметил, что назвать конкретную дату сложно. "Климатические условия нам на сегодняшний день не способствуют. Буквально позавчера был на полигоне лично - по колено был в грязи. Просто техника не может заехать. И сейчас климатические условия тормозят проведение работ теми темпами, которыми хотелось бы", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля 2016 года бойцы 53-й отдельной механизированной бригады, находившиеся на полигоне «Широкий лан», отправились пешком в Николаев, чтобы пожаловаться военному прокурору на условия прохождения службы.

Военнослужащие заявили, что спят в дырявых палатках, практически на снегу, им негде помыться, из пищи в наличии только сухие пайки.

9 февраля военный прокурор Николаевского гарнизона Александр Кит сообщил о начале проверки условий, в которых находятся бойцы 53-й бригады на полигоне «Широкий лан».

В марте 2016 года суд за халатное отношение к обеспечению военнослужащих 53-й бригады на полигоне "Широкий лан" назначил наказание в виде ареста с содержанием на гауптвахте заместителю командующего войсками оперативного командования «Восток» по воспитательной работе и заместителю начальника по тылу оперативного командования.

25 июля 2016 года на полигоне «Широкий лан» во время стрельб разорвался 120-мм миномет, в результате чего погиб один военнослужащий, еще 8 получили ранения.

20 января 2017 года на полигоне "Широкий лан" погиб солдат срочной службы.

11 июля 2017 года во время учений на полигоне "Широкий лан" погиб военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ Вооруженных сил Украины.

В ночь на 13 марта этого года на полигоне в результате нарушения правил безопасности при пользовании печью в ночное время произошел пожар, в результате которого сгорела одна палатка в палаточном городке. В результате пожара один военнослужащий погиб и семеро получили ожоги разной степени тяжести. Позже в Минобороны сообщили о привлечении к ответственности ряда должностных лиц в связи с пожаром на полигоне.