"Гражданин, бл**ь": в Виннице депутат обматерил активиста из-за бандеровского флага (видео)

Депутат Масленников обвинил активистов в попытке сорвать сессию.

Во время сессии Винницкого областного совета, на которой среди прочего должны рассматриваться вопросы использования красно-черного флага на официальных учреждениях города и области, произошел конфликт между депутатом Александром Масленниковым и активистом Андреем Гайдаем.

Читайте такжеПольский закон о "бандеризме" писали пророссийские историки и комментатор кремлевских СМИ - Rzeczpospolita

Во время блокирования трибуны депутатами – сторонниками красно-черного флага совместно с активистами "Правого сектора", активист Гайдай осуществлял прямую трансляцию дискуссий в сессионном зале, передает местный сайт Vежа.

В частности Гайдай хотел объяснить депутату Масленникову – избранному от партии "Батькивщина" – значение этого флага для украинских националистов и бойцов, воюющих в АТО.

Депутат Масленников в свою очередь назвал этот вопрос политическим, обвинил активистов в попытке сорвать сессию и заявил, что лишь недавно узнал о красно-черном флаге.

В какой-то момент депутат перешел на нецензурную брань и обратился к активисту со словами: "Тусуйся отсюда, гражданин ты, бл**ь". После этих слов активист напомнил депутату, что в данный момент осуществляется трансляция прямо его поведения в сессионном зале, однако Масленников на это не отреагировал.

Как сообщал УНИАН, депутаты Хмельницкого областного совета поддержали идею вывешивания красно-черного флага на админзданиях наряду с государственным во время праздников.