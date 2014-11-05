Украинцев больше волнует обороноспособность страны, чем экономические проблемы – опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют обнародованные сегодня на пресс-конференции результаты опроса, проведенного в день парламентских выборов 26 октября 2014 года консорциумом, в который входят Фонд “Демократические инициативы имени Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии и Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

По 25% избирателей считают, что задачами для страны является преодоление коррупции и люстрация власти, 19,5% - решение экономических проблем.

Как показал опрос, поддерживают тезис о необходимости достижения мира и укреплении обороноспособности избиратели партий “Блок Петра Порошенко” (55%), “Народный фронт” (52%), “Гражданская позиция” (49%), “Батькивщина” (49%) и Радикальной партии (47%).

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В то же время для избирателей КПУ (36%), “Партии Сергея Тигипко” (45%) и “Оппозиционного блока” (35%) важно решение экономических проблем.

Также для избирателей всех этих трех партий важным является и вопрос мира и обороноспособности - соответственно 35%, 39% и 44%.

Согласно данным опроса, существенно отличаются приоритеты избирателей двух политических сил - “Самопомичи” и “Свободы”. Для них первоочередной задачей является преодоление коррупции и люстрация власти - “Самопомич” (39,5%) и “Свобода” (43%).

Всего было опрошено 17 тыс. 779 респондентов на 400 избирательных участках. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,5% для главных партий и 0,5-1% для других партий.