В сеть выложили "тролер" о "ликвидации Пореченкова"
В сети появился ролик, где смонтированы кадры из сериала "Ликвидация" с участием актера Михаила Пореченкова и видео с записи, на котором Пореченков в аэропорту Донецка ведет огонь боевыми патронами из крупнокалиберного пулемета "Утес".
Пользователи интернета создали видеомонтаж, в котором обыгрывают роль предателя "Академика" в исполнении Пореченкова в сериале "Ликвидация" и его возможное участие в боевых действиях в Украине на стороне пророссийских бандформирований.
Напомним, российский актер Михаил Пореченков побывал в контролируемом пророссийскими террористами украинском Донецке и оказался после этого в центре скандала. На сайтах боевиков распространено видео, на котором Пореченков, одетый в каску с надписью «Пресса», стреляет из пулемета. Из ролика не видно, куда целит этот гражданин РФ, сам он в соцсетях убеждает, что «не стрелял в людей».
Читайте такжеВоенные эксперты считают, что Пореченков стрелял бронебойно-зажигательными пулямиОфициальной целью приезда Пореченкова в Донецк был показ запрещенного в Украине фильма «Поддубный», где тот сыграл главную роль.
Касательно Пореченкова открыто уголовное производство.