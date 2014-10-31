В сеть выложили "тролер" о "ликвидации Пореченкова"

Пользователи интернета создали видеомонтаж, в котором обыгрывают роль предателя "Академика" в исполнении Пореченкова в сериале "Ликвидация" и его возможное участие в боевых действиях в Украине на стороне пророссийских бандформирований.

Напомним, российский актер Михаил Пореченков побывал в контролируемом пророссийскими террористами украинском Донецке и оказался после этого в центре скандала. На сайтах боевиков распространено видео, на котором Пореченков, одетый в каску с надписью «Пресса», стреляет из пулемета. Из ролика не видно, куда целит этот гражданин РФ, сам он в соцсетях убеждает, что «не стрелял в людей».

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Касательно Пореченкова открыто уголовное производство.