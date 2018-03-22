Во Львове пикетируют горсовет из-за бандеровского флага (фоторепортаж)

Участники акции развернули большой красно-черный флаг.

В четверг, 22 марта, представители националистических организаций пикетировали Львовский городской совет с требованием признать красно-черный флаг и вывешивать его наряду с государственным в праздничные или траурные дни.

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Они держат как бандеровские флаги, так и государственные сине-желтые флаги. Также участники развернули большой красно-черный флаг, а перед входом в городской совет стоит "Столб позора" с фотографиями городского головы и депутатов, которые не поддержали соответствующее решение во время голосования 15 февраля, передает ZIK.

В то же время подчеркивают, что это мирная акция и что у них нет цели устраивать в городе беспорядки.

Как сообщал УНИАН, в День чествования памяти Героев Небесной Сотни на флагштоке перед Львовским горсоветом во вторник, 20 февраля, впервые вывесили красно-черный флаг.