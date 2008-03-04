Цена барреля нефти к 2011 году может достичь 200 долларов

Комиссар по энергетике Европейской комиссии Андрис ПИБАЛГС не исключил выход цены барреля нефти к 2011 году на уровень 200 долл.

Такую оценку А.ПИБАЛГС представил в интервью одному из испанских изданий и она широко цитируется сегодня деловыми кругами Европы, передает ИТАР-ТАСС.

"Это не фантазия, а возможное развитие событий", - подчеркнул он.

В минувший понедельник цены на нефть вновь достигли исторических пиков, выйдя за отметку в 103 долл./барр.

Со своей стороны президент ОПЕК Шакиб ХЕЛИЛЬ не исключил, что цена барреля нефти способна подняться в ближайшее время до уровня 110-120 долл./барр. Он сделал это заявление в понедельник, 3 марта, в Вене, где 5 марта состоится очередная сессия ОПЕК.

"Если в США будут продолжать политику снижения учетной банковской ставки, а курс доллара продолжать падать, то это приведет к расширению спекуляций на мировом нефтяном рынке, что вызовет взлет цен на нефть", - подчеркнул он.