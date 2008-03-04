На берегу Черного моря собрали 25 тонн мазута с песком

В Херсонской области побережье Черного моря очищено от мазута, сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС.

2 марта в Голопристанском районе Херсонской области на территории Большевистского сельского совета на береговой линии Черного моря на расстоянии 2-3 м от воды на участке между селами Железный Порт и Большевик были выявлены отдельные небольшие фрагменты сгустков мазута, выброшенные на берег волной.

В течение 3 марта на территории Новофедоровского сельсовета работниками коммунального хозяйства, баз отдыха и местными жителями прибрежная полоса была очищена от мазута. Собрано и вывезено на полигон 25 тонн нефтепродуктов в смеси с песком и водорослями. На территории Круглоозерского сельсовета работниками баз отдыха и населением собрано 5 тонн смеси и очищено около 1,5 км береговой полосы.

Для анализа отобраны пробы воды и нефтепродуктов. Ситуация находится под контролем Главного облуправления МЧС и Черноморской экологической инспекции.