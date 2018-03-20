"Умирает": эксперт предположил, что Сенцова могли отравить радиоактивным веществом

Эксперт сообщил об ухудшении состояния здоровья Сенцова.

Появилась информация о том, что украинский кинорежиссер Олег Сенцов, незаконно заключенный в России, умирает от отравления.

Об этом эфире ObozTV заявил военный эксперт Юрий Колесников.

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"Сейчас мы знаем, что Сенцов умирает. Отмечу, умирает. И по всем признакам, это отравление радиоактивным веществом. Не исключается, что Сенцова отравили "по приколу", - добавил он.

Ранее незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов прислал письмо, в котором написал об ухудшении состояния здоровья. "Пришло письмо от Олега. Передает всем привет и уверяет, что у него все нормально. Хотя при этом пишет, что у него сыплются зубы и выпадают волосы. Отмечает, что там здоровье меняется медленно, но необратимо", – сообщила его сестра Наталья Каплан в Facebook.