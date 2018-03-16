Сенцов написал в письме об ухудшении состояния здоровья – сестра

У него сыплются зубы и выпадают волосы. Он отмечает, что там здоровье меняется медленно, но необратимо.

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов прислал письмо, в котором пишет об ухудшении состояния здоровья.

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«Пришло письмо от Олега. Передает всем привет и уверяет, что у него все нормально. Хотя при этом пишет, что у него сыплются зубы и выпадают волосы. Он отмечает, что там здоровье меняется медленно, но необратимо», – сообщила его сестра Наталья Каплан в Facebook.

Как сообщал УНИАН, украинского режиссера Олега Сенцова задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года российский Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Он не признал свою вину.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова в список политзаключенных.

В настоящее время Олег Сенцов находится в колонии города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России.