Предсмертная записка Кравченко - подделка? (фото)

Три года назад не стало Юрия Кравченко - одного из фигурантов по делу об убийстве Георгия Гонгадзе, бывшего председателя Таможенного комитета, министра внутренних дел, губернатора Херсонской области и главы ГНА. Завтра ему исполнилось бы 57.

Три года после его гибели, увы, не приблизили нас к разгадке - что же произошло за несколько часов до визита в Генпрокуратуру, где экс-министру предстояло дать показания по делу Георгия Гонгадзе, пишет газета "Сегодня".

Много противоречий вызвала предсмертная записка Юрия Кравченко. Прежде всего, тем, что ее якобы нашли не сразу - по данным следствия, она находилась в спортивных брюках погибшего. Для чего или от кого записку нужно было прятать, так и не ясно. Не сразу стал известен и текст. Затем Юрий Луценко дословно воспроизвел его: "Мои дорогие, я не виновен ни в чем. Простите меня. Я стал жертвой политических интриг президента Кучмы и его окружения. Ухожу от вас с чистой совестью. Прощайте".

Графологическая экспертиза, заверяли издание в Генпрокуратуре, подтвердила: записка написана рукой Юрия Кравченко. С этим не согласны люди, регулярно вникавшие в резолюции шефа — через них прошло множество документов за его подписью.

"Это не его рука, -убежден Николай Джига, работавший у Кравченко первым замом. - Я хорошо знаю почерковедческий стереотип Юрия Федоровича. У него в повседневной жизни был такой почерк, что его надо было расшифровывать вместе с экспертами. Как напишет резолюцию - ничего не разобрать. Поэтому определенно считаю, что записка, приобщенная к материалам уголовного дела, - подделка. Кто-то эту фальшивку исполнил, но кто - должно было выяснить следствие..."

Аналогичного мнения придерживается и Константин Брыль, также хорошо знавший почерк Кравченко: "Считаю, что записка принадлежала не ему. Я ее видел в материалах уголовного дела и полагаю, что она не соответствует руке Юрия Федоровича".

Фото с сайта "Сегодня"