Киевляне проголосовали против переименования площади Льва Толстого

Против высказались 1813 человек, а 1279 человек поддержали предложение переименовать одну из центральных площадей столицы.

Жители Киева не поддержали предложение о переименовании площади Льва Толстого в Шевченковском районе на площадь Евгения Чикаленко.

За проект на сайте Киевской городской государственной администрации проголосовали 1279 человек, против выступило 1813 пользователей.

Общественное обсуждение длилось с 18 января по 18 марта.

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Евгений Чикаленко – украинский меценат, землевладелец, издатель, публицист. Родился в 1861 году в Херсонской губернии. В 1900 году переехал в Киев, где принимал активное участие в общественной жизни города. Умер в 1929 году в эмиграции.

Площадь Льва Толстого - одна из центральных площадей Киева. В двух кварталах от площади находится главное здание Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. На площади Льва Толстого находится электронно-вычислительный центр киевского метрополитена, а также ряд памятников архитектуры, таких, как доходный дом Снежко и Хлебниковой или доходный дом Льва Бендерского.