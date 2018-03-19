В Одессе оператор связи "сливал" спецслужбам РФ личные данные украинцев

Оперативники спецслужбы задокументировали, что через незаконно созданный канал связи боевики «ЛНР» свободно общались между собой и российскими кураторами.

В Одессе СБУ разоблачила компанию-оператора телефонной связи в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления СБУ в Одесской области, сотрудники спецслужбы под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили международного оператора телефонной связи в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

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Правоохранители установили, что владелец компании, который является гражданином РФ, дал указание работникам маршрутизировать трафик с оккупированных территорий Луганской области в сети российских операторов мобильной связи. Для этого был задействован специальный программно-аппаратный телекоммуникационный комплекс.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что через этот незаконный канал связи боевики террористической организации «ЛНР» свободно общались между собой и российскими кураторами.

«Спецслужбы РФ получили контроль над персональными данными и телефонными разговорами украинских граждан и организаций, которые пользовались «услугами» этого оператора», - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что вчера во время обысков в офисе и технических помещениях оператора, и месте проживания владельца компании сотрудники спецслужбы обнаружили специальное телекоммуникационное оборудование стоимостью более 0,5 млн грн, которое использовалось для незаконной маршрутизации трафика. Правоохранители изъяли переписку и документы, подтверждающие предоставление услуг телефонной связи боевикам «ЛНР» и сотрудничества с ФСБ России.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины гражданину России объявлено о подозрении в содействии деятельности террористической организации. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.