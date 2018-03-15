На Житомирщине задержали мужчину за незаконную переправку россиянина через границу Украины

Мужчина, по предварительному сговору, встретившись с 21-летним россиянином за 8 км от пункта пропуска «Выступовичи», незаконно переправил его через границу Украины в обход этого пункта.

Сегодня на Житомирщине задержан мужчина, который незаконно переправил россиянина через государственную границу Украины. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

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Так, прокуратурой Житомирской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту незаконной переправки жителем города Овруч через государственную границу гражданина Российской Федерации.

В четверг, 15 марта 2018 года, во время проведения оперативно-разыскных (следственных) действий сотрудники следственного управления Главного управления Нацполиции в области и Житомирского пограничного отряда задержали 55-летнего жителя Овруча в порядке ст. 208 УПК Украины.

Установлено, что этот злоумышленник по предварительному сговору с другим лицом, нарушил законодательство о порядке пересечения границы Украины и, встретившись с 21-летним россиянином за 8 км от пункта пропуска «Выступовичи», незаконно переправил его через государственную границу Украины в обход этого пункта.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса ("незаконная переправка лиц через государственную границу Украины"). Также готовится ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения.

Досудебное расследование проводит следственный отдел Главного управления Нацполиции в области.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.