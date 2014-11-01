Из захваченной боевиками части Донбасса эвакуировались уже девять университетов

Об этом сообщает ZN.UA.

Так, Донецкий национальный технический университет переехал в Красноармейск, Донецкий национальный университет — в Винницу, Донецкий национальный университет экономики и торговли им. М.Туган-Барановского и Донецкий юридический институт МВД Украины — в Кривой Рог, Луганский национальный университет им. Тараса Шевченко — в Старобельск, Восточноукраинский национальный университет им. Владимира Даля и Луганский государственный университет внутренних дел — в Северодонецк, Луганский национальный аграрный университет — в Харьков, Луганский государственный медицинский университет — в Рубежное.

Авторы отмечают, что первыми о необходимости эвакуировать (изменить юридический адрес) вузов, которые находятся на подконтрольной террористам территории, заговорили в самих вузах, а не высшие чины Минобразования. Инициативные группы студентов и преподавателей Донецкого, а затем и Луганского национальных университетов требовали от украинской власти защиты и даже угрожали пикетами.

В МОНе студентам предложили два варианта: перевестись в любой вуз Украины или учиться в родном эвакуированном вузе. Тех, кто не воспользуется ни одним из вариантов, в начале второго семестра будут считать не начавшими занятий.

Читайте такжеРектор Донецкого национального медуниверситета призвал коллег не сотрудничать с «ДНР»"Те вузы, которые находятся на оккупированной территории, не смогут выдать выпускникам украинские дипломы. Причины две: мы не можем контролировать учебный процесс, и мы ничего не финансируем в зоне временной оккупации. Правовые основания: факт оккупации этих территорий российскими войсками и местными бандформированиями", - заявил министр образования и науки Украины Сергей Квит.

Он уверяет, что "МОН создаст условия выпускникам вузов и средних учебных заведений, которые по разным причинам остались в зоне временной оккупации, для сдачи экзаменов экстерном или дистанционно, чтобы они имели возможность получить украинские дипломы".

Из-за многочисленных обращений студентов Донецкой и Луганской областей в ведомстве разработали максимально упрощенную процедуру перевода. Так, при отсутствии академической справки и личного дела суденту достаточно иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт, студенческий или военный билет и т.п). После возвращения студента в свой университет, оценки, которые он получил в "новом" вузе, будут учтены.

Читайте такжеЛуганский национальный университет лишит преподавателей-предателей научных званийКроме того, отмечают в МОНе, руководителям вузов направили письмо о первоочередном поселении в общежитие студентов из Донецка и Луганска.

В то же время, признают в ведомстве, еще не решена проблема выпускников, чьи документы с оценками остались на оккупированной территории.

"Мы думаем над этим вопросом, советуемся с вузами. Возможно, в таком случае в приложении к диплому будут перечислены учебные предметы и курсы, но без оценок", - рассказал заместитель директора департамента высшего образования Министерства образования и науки Николай Фоменко.

Тем, кто не выехал с оккупированной территории, советуют заходить на сайт Минобразования, выяснять новое место дислокации своего учебного заведения, связываться с ним и узнавать, как будет организовано обучение и возможна ли дистанционная форма. Для жителей Донбасса в Минобразования работает "горячая линия": 096-444-30-86 или 481-32-15.