Два университета МВД переведены из Донбасса в Сумы и Кривой Рог
12:38, 14 октября 2014Общество
32 0
Министерство внутренних дел (МВД) перевело Донецкий юридический институт в Кривой Рог, а Луганский университет им. Дидоренко – в Сумы.
Из Донбасса перенесені еще 2 ВУЗа / фото УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба МВД. "В связи с тем, что помещение Донецкого юридического института МВД захвачено незаконными вооруженными формированиями и находится на территории, неподконтрольной власти Украины, приказом министерства от 30 сентября этого года Донецкий юридический институт МВД временно передислоцирован на базу Криворожского факультета Днепропетровского государственного университета внутренних дел",– говорится в сообщении.
Читайте такжеДеканы Донецкого университета саботируют переезд ВУЗа в Винницу
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter