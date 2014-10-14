Два университета МВД переведены из Донбасса в Сумы и Кривой Рог

Об этом сообщает пресс-служба МВД. "В связи с тем, что помещение Донецкого юридического института МВД захвачено незаконными вооруженными формированиями и находится на территории, неподконтрольной власти Украины, приказом министерства от 30 сентября этого года Донецкий юридический институт МВД временно передислоцирован на базу Криворожского факультета Днепропетровского государственного университета внутренних дел",– говорится в сообщении.

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