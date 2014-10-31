Семенченко не исключает возможное нападение боевиков на Бердянск

Об этом на своей странице в Facebook написал командир полка "Донбасс" Семен Семенченко.

По его словам, Бердянск сейчас беззащитен и там пока почти ничего не делается для обороны города.

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"В интернете идет оживленная дискуссия на тему "РФ готовит удар на Бердянск". Давайте посмотрим на факты. Сосредоточение войск и техники РФ происходит. Это факт. Коридор в Крым России нужен. Это факт. Удар на Бердянск теоретически возможен? Да, и это факт. Необходима срочная и серьезная подготовка, в том числе фортификационных сооружений. Делается это? Нет - и это факт. Нужно также, чтобы новый губернатор Запорожья возглавил эти работы. И это вопрос не менее важный, чем вопрос коалиции (в Верховной Раде). И это факт", - написал Семенченко.

Он также сообщил, что в это воскресенье в Запорожье состоятся второй сбор Украинской военной организации, где рассмотрят вопросы защиты области.