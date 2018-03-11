В Петербурге с ножом напали на активиста, вышедшего на одиночный пикет с украинским флагом

14:55, 11 марта 2018
Общество
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В России напали на проукраинского активиста / Facebook, Солидарность Санкт-Петербурга

Читайте также"Скучно, девочки": Путин о химатаках на мирных жителей в СирииКак сообщает российское издание «ОВД-Инфо», ссылаясь на слова самого Нелаева, нападавший вышел из машины марки «Мерседес» и начал оскорблять его, а затем попытался ударить активиста. После того, пригрозил ему физической расправой и ушел.  

Через 20 минут мужчина вернулся и облил активиста неизвестной жидкостью, а затем попытался вырвать из его рук плакат. Между Нелаевым и нападавшим завязалась драка.

В какой-то момент нападавший достал нож, с которым его и задержали проезжавшие мимо сотрудники полиции.

Напомним, в сентябре прошлого года в Москве у здания Госдумы задержали российского оппозиционера Сергея Удальцова. Сам Удальцов в своем Twitter написал, что проводит пикет в поддержку широкой амнистии.

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Теги: #Россия#активисты