В Петербурге с ножом напали на активиста, вышедшего на одиночный пикет с украинским флагом

Нападавший также облил проукраинского активиста неизвестной жидкостью.

В российском Санкт-Петербурге напали на активиста Всеволода Нелаева, который устроил акцию с украинским флагом в поддержку украинского политзаключенного Дениса Бахолдина.

Читайте также"Скучно, девочки": Путин о химатаках на мирных жителей в СирииКак сообщает российское издание «ОВД-Инфо», ссылаясь на слова самого Нелаева, нападавший вышел из машины марки «Мерседес» и начал оскорблять его, а затем попытался ударить активиста. После того, пригрозил ему физической расправой и ушел.

Через 20 минут мужчина вернулся и облил активиста неизвестной жидкостью, а затем попытался вырвать из его рук плакат. Между Нелаевым и нападавшим завязалась драка.

В какой-то момент нападавший достал нож, с которым его и задержали проезжавшие мимо сотрудники полиции.

Напомним, в сентябре прошлого года в Москве у здания Госдумы задержали российского оппозиционера Сергея Удальцова. Сам Удальцов в своем Twitter написал, что проводит пикет в поддержку широкой амнистии.