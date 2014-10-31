Боевики из минометов обстреляли село Гранитное

Террористы обстреляли жилые кварталы Гранитного и силы АТО в Донецком аэропорту и трех населенных пунктах: Чернухино, Орлово-Ивановка, Новогригорьевка.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«В течение дня неконтролируемые вооруженные формирования неоднократно обстреливали позиции украинских силовиков в Донецком аэропорту. Вели огонь из минометов, стрелкового оружия, вблизи объекта работали снайперы», - говорится в сообщении.

«Из минометов обстреляли жилые кварталы в Гранитном», - добавляет пресс-центр АТО.

Читайте такжеЗа сутки боевики и российские наемники 45 раз нарушили режим "тишины"

Накануне «выборов», которые состоятся в ближайшее время на территории самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР», участились провокации, направленные на дискредитацию сил АТО. С целью эскалации конфликта, организации боевых столкновений боевики прибегают к распространению фейковой информации. В пресс-центре АТО подчеркивают необходимость использовать проверенные источники информации.

Обстановка в Мариуполе стабильная и подконтрольна силам АТО, говорится в сообщении.