Боевики продолжают выселять жителей из домов возле Донецкого аэропорта
18:13, 26 октября 2014Политика
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Террористы продолжают выселять жителей Донецка из многоэтажных квартирных домов, которые находятся возле аэропорта.
REUTERS
Об этом во время брифинга сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой, пишут Новости Донбасса.
По его словам, боевики свозят оружие, занимают здания и обустраивают там огневые точки.
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Напомним, ранее бывший председатель Донецкой областной государственной администрации Сергей Тарута заявил о гибели не менее 1 тыс. террористов в боях за международный аэропорт им. Прокофьева в Донецке.
Также ранее сегодня УНИАН сообщал, что боевики обстреляли позиции сил АТО вблизи Никишино, Дебальцево и Донецкого аэропорта.
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