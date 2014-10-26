Боевики продолжают выселять жителей из домов возле Донецкого аэропорта

Об этом во время брифинга сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой, пишут Новости Донбасса.

По его словам, боевики свозят оружие, занимают здания и обустраивают там огневые точки.

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Напомним, ранее бывший председатель Донецкой областной государственной администрации Сергей Тарута заявил о гибели не менее 1 тыс. террористов в боях за международный аэропорт им. Прокофьева в Донецке.

Также ранее сегодня УНИАН сообщал, что боевики обстреляли позиции сил АТО вблизи Никишино, Дебальцево и Донецкого аэропорта.