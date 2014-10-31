Журналистка: теперь многие жители Горловки мечтают жить в России

Об этом в интервью изданию "Факты" рассказала журналистка Ольга Радзивил, которая провела 2 дня в Горловке у лидера боевиков Игоря Безлера по прозвищу Бес.

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В начале экскурсии по Горловке, к журналистке и оператору приставили отдельную охрану. "Ездили по городу, снимали больницу, магазины, говорили с людьми. Как я поняла, никто из местных жителей никогда не хотел жить в какой-то непонятной "ДНР". Их вполне все устраивало, но когда началась война и им вложили в голову, что их бомбит украинская армия, они решили, что с Украиной им не по пути. Многие мечтают жить в России", - рассказала журналистка.

"Потом мы присутствовали при обмене пленными. С нашей стороны был боец 93-й бригады, которого взяли под Иловайском. Он рассказывал, что в плену над ним издевались, били, ставили на колени. Он был бледный, замученный, видно, что человека сломали. Честно говоря, эмоционально я и сама была на пределе", - подчеркнула Ольга Радзивил.