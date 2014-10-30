ЕС может усилить санкции против РФ, если она признает выборы в "ДНР" и "ЛНР"

Об этом со ссылкой на источник в структурах ЕС сообщает "Коммерсант".

В Брюсселе считают, что проведение выборов в этот день противоречит Минским соглашениям. Таким образом, признавая итоги голосования, Россия будет способствовать не урегулированию украинского кризиса, а трансформации его в "замороженный конфликт".

Читайте такжеThe Telegraph: Семь причин, почему Россия следит за своими соседямиЗападные страны и Россия кардинально расходятся в оценке легитимности намеченных на 2 ноября выборов новых глав и депутатов парламентов самопровозглашенных "народных республик" в Донецкой и Луганской областях.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал выборы в ДНР и ЛНР "одним из важнейших направлений Минских договоренностей", заверив, что Москва, "конечно, признает их результаты".