Из плена боевиков освободили еще 21 человека - Порошенко
16:43, 27 октября 2014Общество
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Об этом президент сообщил на своей странице в Facebook.
REUTERS
Президент Украины Петр Порошенко заявляет об освобождении из плена террористов 21 человека.
Об этом говорится на его странице в Facebook.
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Среди освобожденных - правозащитник Александр Кудинов, а также один военнослужащий Национальной гвардии, один боец 42-го территориального батальона, четверо военных 52-й бригады и 14 гражданских лиц.
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