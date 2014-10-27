Из плена боевиков освободили еще 21 человека - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет об освобождении из плена террористов 21 человека.

Об этом говорится на его странице в Facebook.

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Среди освобожденных - правозащитник Александр Кудинов, а также один военнослужащий Национальной гвардии, один боец 42-го территориального батальона, четверо военных 52-й бригады и 14 гражданских лиц.