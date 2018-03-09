Рубан организовывал вывоз оружия из "ДНР" еще в ноябре 2017 года – СБУ

По данным главы СБУ, задержанный по подозрению в подготовке терактов руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан и ранее, в ноябре 2017 года организовал вывоз оружия с неподконтрольной территории.

Задержанный руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан выехал на временно оккупированную территорию Донецкой области за оружием 6 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак.

«6 марта 2018 года Рубан через контрольно-пропускной пункт «Майорск» выехал на неподконтрольную территорию», - сказал он.

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Также во время брифинга была обнародована видеозапись с микроавтобуса, которым якобы руководил Рубан во время этой поездки.

На видео человек, похожий на Рубана, заехал на неподконтрольную территории 6 марта, 7 марта состоялась загрузка оружия в микроавтобус, а 8 марта он возвращался на подконтрольную территорию и был задержан на КПВВ «Майорск».

Также, по информации Грицака, в микроавтобусе, в котором находился Рубан, правоохранители при задержании изъяли, в частности, автоматы Калашникова, пистолеты Макарова (производства Российской Федерации), устройства для бесшумной стрельбы (производства РФ), мины, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, гранаты и патроны.

Грицак заявил, что в одном из ящиков с гранатами нашли упаковочный лист, датированный 11 июня 2016 года из войсковой части 08819.

«По нашим данным, это воинская часть 1-го армейского корпуса «ДНР», - отметил глава СБУ.

Вместе с тем, глава СБУ сообщил, что Рубан организовал вывоз оружия с неподконтрольной части Донецкой области еще в ноябре 2017 года.

«Рубан ранее, в ноябре 2017 года организовывал незаконную перевозку крупной партии средств поражения с неподконтрольной территории так называемой «ДНР» на территорию Украины», - сказал он.

Согласно информации Грицака, в ноябре прошлого года Рубан вывозил, в частности, крупнокалиберные пулеметы «Утес» (производства РФ), крупнокалиберные винтовки, противотанковые гранатометы, пороховые заряды к гранатомету, противопехотные мины, гранаты.

Как сообщал УНИАН, 8 марта на КПВВ на линии разграничения правоохранители задержали руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Рубана с арсеналом оружия, скрытого в мебели.

Рубана подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украина.

Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что не знал о наличии в автомобиле оружия. Суд избрал Рубану меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 60 суток.

Сегодня председатель СБУ Грицак заявил, что Службе безопасности удалось предотвратить масштабные теракты, которые должны были быть совершены в ближайшее время в Киеве и других городах.

По словам Грицака, Рубан вместе с главарями «ДНР» готовил теракты в центре Киева, злоумышленники планировали обстрелять из минометов дома.