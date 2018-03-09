"Об оружии не знал": Рубан отверг все обвинения в суде (видео)

Руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан заявил, что не знал о наличии в автомобиле оружия.

Руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что не знал о наличии в автомобиле оружия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Рубан сказал на заседании Шевченковского райсуда Киева, который избирает ему меру пресечения.

Отвечая на вопрос, имеет ли он отношение к оружию, обнаруженному в автомобиле, на котором он пересекал линию разграничения, Рубан сказал: "Нет, я должен был перевезти один товар на ту сторону, и оттуда забрать, по словам "Кедра", мебель".

Читайте такжеЗадержанного Рубана привезли в Киев на суд (видео)"О наличии этого оружия я не знал, все остальное я отвергаю ... Они все были в сговоре ... Это организованная двумя службами операция", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 8 марта на КПВВ на линии разграничения правоохранители задержали Рубана с арсеналом оружия, скрытого в мебели.

В ходатайстве следователи просят суд применить к Рубану меру пресечения в виде содержания под стражей.

Рубана подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украина.