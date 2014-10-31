Боевики на Донбассе объявили о создании "регулярной армии" и о "тотальной мобилизации населения"

Руководство террористической организации "ДНР" объявило о создании "регулярной армии" и "тотальной мобилизации населения".

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Читайте такжеМосква пытается создать на Донбассе "единую армию Новороссии", главари не желают подчиняться

"На фоне распускаемых боевиками слухов о готовящемся «массированном наступлении украинских войск» в районе Донецка продолжается концентрация сил и средств российско-террористических войск. На протяжении суток из района н.п.Снежное через н.п.Зугрэс по направлению к Донецку переправлено несколько десятков единиц бронетехники без опознавательных знаков, включая порядка 50 танков", - говорится в сообщении.

Также эксперт отмечает, что усилена бронегруппой и 2-мя батареями ствольной артиллерии группировка террористов "Народное ополчение Донбасса" (Горловка) под командованием Игоря Безлера ("Бес"). Бандформирование получило статус "бригады".