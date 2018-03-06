Гранаты из палаток под Верховной Радой оказались боевыми – Генпрокуратура

20:29, 06 марта 2018
Общество
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В ГПУ напомнили про гранаты, найденные под Радой / УНИАН

Читайте также15 задержанных возле ВР имели удостоверения участника боевых действий - МВДОб этом в Facebook сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

Напомним, 3 марта полиция очистила палаточный городок под Верховной Радой и задержала 111 его жителей. По словам заместителя председателя Нацполіції - начальника полиции Киева Андрей Крищенко, следственные действия в палаточном городке проводились по событиям 27 февраля, когда пострадали 14 стражей порядка.

В Нацполиции заявили, что во время проведения следственных действий возле Верховной Рады правоохранители изъяли 9 гранат РГД-5, «коктейли Молотова» и 5 дымовых шашек, а также задержали более сотни людей, которые оказали сопротивление полиции.

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Теги: #гранаты#стычки под Радой