Гранаты из палаток под Верховной Радой оказались боевыми – Генпрокуратура

Ранее в полиции сообщали, что в палаточном городке под Радой правоохранители изъяли 9 гранат РГД-5.

Экспертиза Государственного научно-исследовательского центра экспертно-криминалистического центра МВД установила, что гранаты, найдены в палаточном городке под Верховной Радой, были боевыми.

Читайте также15 задержанных возле ВР имели удостоверения участника боевых действий - МВДОб этом в Facebook сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

Напомним, 3 марта полиция очистила палаточный городок под Верховной Радой и задержала 111 его жителей. По словам заместителя председателя Нацполіції - начальника полиции Киева Андрей Крищенко, следственные действия в палаточном городке проводились по событиям 27 февраля, когда пострадали 14 стражей порядка.

В Нацполиции заявили, что во время проведения следственных действий возле Верховной Рады правоохранители изъяли 9 гранат РГД-5, «коктейли Молотова» и 5 дымовых шашек, а также задержали более сотни людей, которые оказали сопротивление полиции.