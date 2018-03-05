Возле суда националисты избили, забросали снежками и заплевали Крысина

Все это время Крысина сопровождали двое правоохранителей, а вслед за активистами шли и наблюдали за происходящим около 20 правоохранителей, но они не вмешивались в происходящее.

Возле Дарницкого районного суда Киева активисты "Национальных дружин" и С14 забросали комками снега и заплевали обвиняемого в противодействии участникам Евромайдана Юрия Крысина.

Как передает корреспондент УНИАН, на выходе Крысина из здания суда после очередного заседания активисты начали бросать в него комки снега и несколько раз ударили, а также постоянно плевали в него. Сам Крысин никоим образом не противодействовал этому. Инцидент произошел на отрезке от здания суда до остановки общественного транспорта, где Крысин сел в маршрутку и уехал.

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Также активисты нецензурно выражались в адрес Крысина.

Все это время Крысина сопровождали двое правоохранителей, а вслед за активистами шли и наблюдали за происходящим около 20 правоохранителей, но они не вмешивались в происходящее.

Крысин не выходил из помещения суда после заседания более часа. Перед его появлением на улице один из координаторов активистов попросил всех не бросать в Крысина комками снега и не бить его, чтобы у него не было возможности избежать следующего заседания под предлогом того, что после избиения он лечится.

В то же время корреспондент УНИАН стал свидетелем разговора нескольких активистов, один из которых заявлял, что до сегодняшнего дня не знал, кто такой Крысин, а другому не было известно о сегодняшнем решении Дарницкого райсуда.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 марта Дарницкий районный суд объявил перерыв до 15 марта в подготовительном заседании по обвинению Сергея Чемеса и Крысина в противодействии евромайдановцам и похищении людей в январе 2014 года.

В то же время суд принял решение о продлении срока содержания под стражей Чемеса до 3 мая.