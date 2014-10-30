В последний день октября в Украине будет тепло и ветрено

На остальной территории будет царить высокое атмосферное давление, осадки маловероятны. И только на севере атмосферный фронт увеличит облачность, но без осадков, сообщает «Оpogode».

Температура воздуха повысится на несколько градусов и составит в течение дня +4+9 градусов, местами до +10+14 градусов.

В западной части предполагается сухая погода. Температура воздуха ночью +3-3, днем +2+8, на Закарпатье до +12 градусов.

В северных областях увеличится облачность, однако осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 0-5 мороза, днем +3+8 градусов.

В центральных областях - сухая ясная погода. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 3 мороза, днем +3+9, местами до +9+12 градусов.

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На востоке Украины будет преобладать сухая воздушная масса. Температура воздуха ночью от 2 тепла до 3 мороза, днем +4+12 градусов.

В южной части ожидается усиление ветра и небольшие дожди. Температура воздуха ночью +2 +8, днем +7+14 градусов.

В Киеве 31 октября увеличится облачность, но без осадков. Температура воздуха ночью от 2 тепла до 2 мороза, днем +4+8 градусов.

Ветер в Украине ожидается северо-западный, 5-12 м/с, в южной части порывы до 15-20 м/с.