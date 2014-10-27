В Крыму шторма сносят крыши и топят корабли

Часть их них накрыла детскую площадку, повисла на теплотрассе, часть осталась на ветках растущих во дворе деревьев, сообщает QHA.

Без крыши над головой жильцы многоэтажного дома остались сегодня под утро. Однако спасатели доехали к ним только в обед, передаёт 0652.ua со ссылкой на очевидца событий.

Кровля была относительно новой — крышу покрыли около 2-3 лет назад. Жертв и пострадавших нет.

Это не единственное происшествие в Крыму, связанное с ухудшением погодных условий. В частности, в Симферополе из-за сильного ветра с многоэтажки по улице Ростовской сорвало пенопласт, которым утепляют фасады домов. Облицовочная шуба накрыла машины, припаркованные рядом с домом.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму без света остались семь тысяч человекНа улице Луговой в Симферополе из-за урагана дерево свалилось на газопровод. Вследствие аварии на путях газоснабжения прекратилась подача газа для почти 2 тысяч абонентов, то есть для 5,4 тысяч человек. Но в течение пары часов подача газа была восстановлена.

На территории больницы на ул. Р. Люксембург произошло падение дерева на теплотрассу и линию электропередач. В результате происшествия произошло отключение от электроэнергии и теплоснабжения некоторых отделений больницы, котельной и приемного отделения.

В Евпатории из-за «разгулявшегося» штормового ветра затопило яхту и разбило 2 катера. Шторм на море достигает шести баллов по шкале. В Партените он выбросил на берег большие валуны.